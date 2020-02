Gli alunni del Denina di Saluzzo in visita al Tar del Piemonte

Mercoledì 12 febbraio la classe V B dell’Istituto Superiore “Denina” di Saluzzo si è recata, accompagnata dal Prof. Andrea Farina, docente di Diritto ed Economia politica, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel novero dell’iniziativa promossa dal Presidente del TAR Piemonte Dott. Vincenzo Salamone, volta ad una maggiore conoscenza della realtà della giustizia amministrativa negli studenti delle scuole di secondo grado.

Nell’occasione, gli allievi hanno prima partecipato ad un intervento in cui sono stati chiariti loro i principi del diritto e del processo amministrativo, quindi hanno assistito alle pubbliche udienze che si sono tenute nella mattinata, dove, prima di ciascun dibattimento, è stato effettuato un sunto della vertenza e delle questioni giuridiche trattate, così da permettere ai ragazzi di meglio comprendere le problematiche che sarebbero state dibattute.

Terminata la sessione d’udienza, gli alunni hanno avuto modo di colloquiare con i giudici del collegio, presieduti dal Dott. Salamone, che hanno illustrato la funzione che la giustizia amministrativa assolve nell’ordinamento italiano, rispondendo alle domande dei ragazzi.

L’iniziativa si è rilevata particolarmente interessante e proficua perché, per un verso, ha consentito agli studenti di conoscere con maggiore dettaglio la giustizia amministrativa italiana, per come rappresentata dalla realtà torinese, e, per altro verso, di veder applicate, nella concreta realtà dell’udienza, le nozioni approfondite in ambito scolastico.