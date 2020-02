A Morozzo una serata in ricordo della volontaria Maria Cristina Avagnina

Giovedì 20 febbraio alle ore 20.45, presso la sala “L'incontro” in via Aldo Viglione 8 a Morozzo, la biblioteca Bruno Bramardo, la Polisportiva Libertas e il Comune di Morozzo organizzano una serata benefica in ricordo della defunta volontaria Maria Cristina Avagnina, recentemente scomparsa.

Interverrà e porterà la sua esperienza Marco Veglia, un giovane morozzese vittima di un grave incidente stradale. Con lui saranno presenti i compagni delle squadra di pallanuoto disabili e altri giovani del paese che si sono distinti nell'attività sportiva.

Le loro esperienze saranno lo spunto per considerare lo sport come “palestra di vita perché permette di stare insieme, stringere amicizia, condividere fatica e sacrifici e per la vittoria non solo di medaglie ma per conoscere e riflettere sui propri limiti e crescere come persone.

La serata è dedicata alla memoria di Maria Cristina che come volontà ha espresso il desiderio di aiutare ragazzi con difficoltà.

I volontari hanno voluto ricordarla cosi per onorare il suo esempio di vita come volontaria e insegnante.

Durante la serata verrà fatta una donazione all'ospedale ortopedico “Rizzoli” di Bologna per aiutare i medici nella ricerca e il progresso scientifico e medico.

La serata sarà arricchita dalla musica de “Ifab six” e seguirà ricco rinfresco.