Un vivo ringraziamento, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione Soggiorno per Anziani SS. Trinità, alla ditta C.&B. Impianti Elettrici della Famiglia Bongiovanni di Trinità per la donazione alla Struttura di una moderna Carrozzina pieghevole e un Deambulatore per anziani.

Questi gesti sono molto apprezzati perché dimostrano la disponibilità, la generosità e la vicinanza alla nostra Istituzione.

Grazie ancora per quanto è stato fatto.