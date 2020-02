Alpiniadi 2020: la sezione Ana di Mondovì primeggia con Laura Restagno nella gara di sci di fondo a Cogne

Un buonissimo esordio quindi, quello monregalese, nell'augurio che altri atleti vogliano seguire l'esempio di Laura per rappresentare la Sezione degli Alpini di Mondovì alle prossimi Alpiniadi invernali, e anche in quelle estive, per le quali Mondovì si sta già preparando per le gare di corsa in montagna, mountain bike, staffetta e marcia, e per le quali le iscrizioni sono aperte.