A Savigliano conferenza con lo scrittore e arbitro internazionale di pallavolo Marco Braico

"Fare festa nonostante..." questo uno dei messaggi contenuti nel libro "La festa dei limoni" di Marco Braico, scrittore, professore di matematica e fisica e arbitro nazionale di Superlega di pallavolo.

Una storia vera tra malattia (la leucemia che lo ha colpito nel 2003), fisica nucleare e sport che Braico ha deciso di raccontare in un libro e che ora porta in giro per l'Italia; un'attività di "restituzione" per dire grazie e dimostrarlo attraverso donazioni che l'autore ha effettuato e continua a devolvere da nord a sud tramite i libri e l'Associazione "La festa dei limoni" da lui stesso fondata.





Più di 70 donazioni di materiale concreto ad enti che si occupano della "cura dei più deboli" tra cui ospedali e case di riposo, ma anche scuole, palestre e altri centri.





Lunedì 24 febbraio alle ore 21.00 presso il Cinema Aurora di Savigliano avremo il piacere e l'onore di ospitare Marco Braico, in una serata di confronto tra più realtà parallele che hanno costellato la vita dell'Autore, di forte riflessione ed introspezione personale.





In collaborazione con la Consulta per lo Sport e il Comune di Savigliano, l'ingresso alla serata è libero e lo stesso Braico effettuerà una donazione a sostegno delle Case di Riposo di Savigliano e Levaldigi.