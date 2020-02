Al castello di Grinzane Cavour si presentano i libri di Quaglia, Genta e Franco

Al Castello di Grinzane Cavour, sabato 29 febbraio alle ore 10 l’Associazione Insieme, con il supporto del Comune di Grinzane e l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, presenterà due libri di grande attualità. “Innovazione, territorio e comunità: il terzo settore nel terzo millennio” scritto a quattro mani da Giandomenico Genta, Presidente Fondazione CRC, e Alberto Franco, dottore commercialista cuneese. Presenzierà per l’occasione la sig.ra Maria Franca Ferrero, vedova dell’imprenditore Michele Ferrero, per la testimonianza resa nel libro. Seguirà la presentazione de “Una passione civile” di Giovanni Quaglia, Presidente Fondazione CRT; parteciperà anche l’editore Nino Aragno e condurrà il dibattito Claudio Puppione, giornalista e direttore della rivista “Idea”.

"E’ un grande piacere per la nostra Associazione poter presentare, in sinergia con gli enti del territorio, questi due interessanti libri - dichiara Marcello Cavallo di “Insieme” -: libri che affrontano tematiche di grande interesse in questo particolare momento storico/politico/economico. Sarà un’occasione per guardare al futuro in modo anche diverso, innovativo, chiave di volta per dare l’opportunità ai nostri giovani di essere protagonisti di un domani positivo. Un’opportunità per tornare a ragionare anche di valori, che per noi sono elemento essenziale di ispirazione e che sempre più spesso sono dimenticati e vituperati. Ci farà piacere accogliere a Grinzane tutti coloro che vorranno condividere con noi questa mattinata".