Cuneo, in consiglio i dubbi sul centro islamico di corso Gramsci: "Verifiche già partite, le sanzioni saranno recapitate entro breve"

Giungono in consiglio comunale i fatti che nella giornata di sabato 15 febbraio hanno visto protagonista il centro culturale islamico di Cuneo, riportati dal nostro giornale in un articolo dedicato, e che hanno visto un carro funebre raggiungere la struttura di corso Gramsci e la salma trasportata all’interno .

Si dimostra così che il locale in corso Gramsci rappresenta un vero e proprio centro di culto, nonostante sia privo delle necessarie specifiche; serve che l’amministrazione controlli, perché i cittadini necessitano di sapere la verità e, se le norme sono state violate, che quest’attività venga trattata in modo consono e chiusa ”.

A presentare l’interpellanza (aggiunta “fuori tempo massimo” per urgenza) la consigliera leghista Laura Peano : “ L’articolo 22-23 del DPR disciplina l’orario del trasporto dei cadaveri e le modalità del transito; la procedura andrebbe analizzata perché sembrerebbe non essere stata rispettata nel caso specifico.

“ Quanto documentato dai cittadini e dalla collega dovrebbe portare a una riflessione – ha sottolineato “Beppe” Lauria - : qual è il senso di portare un feretro in un centro culturale? Se esistono delle regole di altri popoli e religioni in merito ne prendo atto, se questo non è, la risposta è una sola ”.

Nello Fierro , dopo che Ugo Sturlese ha ufficializzato il chiamarsi fuori del gruppo “Cuneo per i Beni Comuni” dalla discussione: “ Fermo restando che esiste un regolamento, e che ci possa essere stata una violazione, l’interpellanza risulta come una disgustosa strumentalizzazione da parte della consigliera, tutt’altro che urgente” .

“Capisco che non ci sia il carattere di urgenza – ha detto Carmelo Noto - , ma alle provocazioni ritengo si debba rispondere in maniera ferma e convinta, e senza alcuna paura. Non è accettabile il cavalcare questa situazione per chiedere l’immediata chiusura del centro culturale: chi ha dimostrato che quello è un luogo di culto? Andrà verificato”.