Garessio: le scuole e la biblioteca civica portano in scena "Memoria e Pregiudizio"

"Per opporsi ai pericoli dei pregiudizi - spiegano gli organizzatori - è fondamentale partire dalle parole, come bene afferma lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun nel libro 'Il razzismo spiegato a mia figlia': 'Le parole sono pericolose. Certe vengono usate per ferire ed umiliare, per alimentare la diffidenza e perfino l'odio. Bisogna rinunciare alle idee preconcette, a certi modi di dire e proverbi che vanno nel senso della generalizzazione e per conseguenza del razzismo. La lotta contro il razzismo comincia con un lavoro sul linguaggio'".