In distribuzione a Cuneo la fornitura annuale di sacchetti e i nuovi calendari del “porta a porta”

Sta arrivando nelle case dei cuneesi la lettera di convocazione al ritiro annuo delle attrezzature per la raccolta porta a porta del Comune di Cuneo. La distribuzione del nuovo kit di sacchetti inizierà infatti lunedì 2 marzo e continuerà fino a venerdì 10 aprile, come sempre suddivisa in giornate diverse a seconda delle zone di residenza. La lettera riporta infatti una tabella con giorni, orari e luoghi in cui è possibile effettuare il ritiro del materiale, che consiste appunto nella fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata. Per la raccolta dell’organico verranno forniti, insieme a quelli in carta, anche alcuni sacchetti in materiale cosiddetto mater-bi, da utilizzare preferibilmente durante il periodo estivo.



Al ritiro, che dovrà avvenire preferibilmente come da suddivisione riportata nella lettera per regolarizzare così i flussi di utenze, si dovranno presentare i titolari di utenze, sia domestiche che non domestiche, muniti di documento di identità/tesserino sanitario e copia dell’ultima bolletta o dichiarazione di avvenuta iscrizione rilasciata dall’ufficio tributi del Comune. Coloro che siano impossibilitati a ritirare personalmente il proprio kit, potranno delegare un altro soggetto, utilizzando il coupon riportato nel retro della lettera. Nel caso si ritiri materiale per più utenze si consiglia di presentarsi muniti di borsa o contenitore per poter mantenere separate le dotazioni che, come già in passato, sono provviste di codice a barre.



La distribuzione avverrà, per i residenti sull’altipiano di Cuneo e a San Rocco Castagnaretta, presso il capannone Ecodistribuzione in Via Cascina Colombaro n. 55 (zona Ipercoop, ingresso lato Euronics) a Cuneo, mentre per i residenti nelle frazioni dell’Oltrestura avverrà a Confreria (area ricreativa Associazione Amici di Confreria, in via San Damiano Macra) e per le frazioni dell’Oltregesso a Borgo San Giuseppe (Acli/Oratorio, in via Lesegno 6).



Coloro che siano ancora in possesso di sacchetti, sono comunque pregati di recarsi a ritirare i nuovi calendari 2020, relativi ai passaggi per la raccolta delle varie tipologie di rifiuto nelle singole zone, dal momento che quelli attualmente in uso sono validi solo fino ad aprile 2020. I calendari sono comunque scaricabili anche dal sito internet del Consorzio Ecologico Cuneese www.cec-cuneo.it .



Per maggiori dettagli è possibile telefonare al numero verde del Consorzio Ecologico Cuneese 800-654300 gratuito da telefonia fissa o allo 0171/697062 da cellulare.



Nel contempo, si avvisano i cittadini che dal 24 febbraio fino al 20 aprile la cooperativa San Paolo di Via Monsignor Peano 8 rimarrà chiusa e non sarà quindi possibile ritirare in detto periodo presso tale sede dotazioni di sacchetti o altro materiale per il corretto svolgimento della raccolta “porta a porta”. L’attività di distribuzione della cooperativa riprenderà regolarmente dal 21 aprile nei giorni della settimana attualmente previsti.