In larga parte confermato il Direttivo della squadra AIB dell’Alta Valle Po, che continua ad essere guidata da Andrea Fortunato

Risulta essere in larga parte confermato il Consiglio direttivo della squadra Anti incendi boschivi dell’Alta Valle Po, che gravita sui comuni di Crissolo, Oncino e Ostana.

Così come sta avvenendo in tutte i gruppi Aib del Piemonte (abbiamo dato conto nei giorni scorsi dell’esito delle votazioni di Paesana e Sanfront), anche in questo caso i membri della squadra sono stati chiamati alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Rimarranno in carica per i prossimi quattro anni.

Confermato nel ruolo di caposquadra Andrea Fortunato, così come il vice caposquadra Giovanni Rolando e il segretario-tesoriere Claudio Rossa, comandante dell’Area di Base Aib numero 5 in scadenza di mandato.

Nel direttivo si registrano due nuovi “innesti”: Ilario Bordese e Federico Trazzi, due nuovi giovani entrati a far parte della squadra.

Entro la fine di febbraio, non appena tutte le squadre avranno rinnovato le loro cariche interne, verrà convocata la consulta del Distaccamento, per l’elezione del comandante dell’Area di Base 5, dei suoi vice e del segretario.

Claudio Rossa, storico comandante di Area di Base, ha già manifestato la sua intenzione, di non ripresentare la propria candidatura. Rimarrà dunque segretario della squadra Aib dell’Alta Valle Po.

Nel mese di marzo, poi, verranno rinnovate le nomine a livello provinciale, per finire con l’Assemblea generale per le elezioni del Consiglio direttivo Regionale.