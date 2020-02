L'ATL del Cuneese presente ai più importanti saloni internazionali del turismo

L’inizio del 2020 ha registrato importanti partecipazioni dell’ATL del Cuneese a fiere di settore in Italia e in Europa, a conferma del grande impegno portato avanti negli anni dall’ente del turismo nel consolidare nel panorama europeo la presenza del Cuneese quale meta turistica d’eccellenza.



Dal 15 al 19 gennaio l’ATL del Cuneese ha partecipato a Vakantiebeurs (Utrecht) principale e tradizionale fiera del turismo in Olanda, paese che rappresenta il quinto mercato per presenze in Italia. La partecipazione è stata organizzata nell’ambito dello stand istituzionale dell’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo Italiano) ed ha visto l’ATL promuovere il territorio insieme a DMO – Piemonte (società di promozione turistica e valorizzazione agro-alimentare in capo alla Regione Piemonte, operativa nella promozione del territorio) e al Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo – Cônitours. La fiera ha registrato un ottimo passaggio di operatori e professionisti del settore (giornalisti, tour operator, travel blogger) rappresentando quindi un’ottima occasione di scambio informazioni, idee e contatti. Dal giovedì alla domenica la fiera ha aperto le proprie porte al pubblico, permettendo a tanti potenziali turisti di raccogliere informazioni sul nostro territorio e di confrontarsi con il personale in stand su possibili itinerari e luoghi da visitare in provincia di Cuneo. Quello olandese è un pubblico particolarmente sensibile a tematiche quali il cicloturismo e l’escursionismo; un nutrito pubblico di repeaters ama (ri)tornare nelle nostre valli dimostrandosi orgoglioso dei luoghi già visitati, e delle emozioni vissute.



Negli stessi giorni, l’ATL ha presenziato al salone fieristico Ferien di Vienna. L’evento, che rappresenta il più importante momento di promozione turistica in Austria, ha permesso di illustrare i prodotti turistici outdoor del Cuneese unitamente all’ampia offerta culturale, artistica ed enogastronomica. A poche settimane dall’esperienza austriaca, l’ATL si è spostata alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano. “Tema proposto dalla Regione Piemonte per il 2020 e presentato alla BIT di Milano è stato il Barocco. In questo ambito di offerta – ha commentato il Direttore f.f. Daniela Salvestrin – il Cuneese può davvero primeggiare grazie alle numerose chiese, confraternite, cappelle, ai santuari già visitabili attraverso iniziative quali Magnificat e Infinitum, proposti all’interno di itinerari di visita tematici o ancora proposti come suggestive location per concerti dalle influenze barocche.”



Espressamente dedicati alla proposta di vacanze attive sono invece F.RE.E. a Monaco di Baviera, salone a cui l’ATL partecipa ininterrottamente dal 2001, e Cosmobike Show di Verona, ormai divenuto il principale salone dedicato al mondo del cicloturismo in Italia.



“Molti saranno gli appuntamenti che si succederanno ancora in questa primavera 2020 e che vedranno l’ATL del Cuneese protagonista con 12 partecipazioni a saloni fieristici in Italia, Germania e Francia promuovendo le eccellenze naturalistiche, artistiche, gastronomiche e culturali della provincia. Ai saloni dedicati all’outdoor l’ATL del Cuneese partecipa in modo coordinato e sinergico con i colleghi dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero sotto l’egida dell’Associazione per il Turismo Outdoor – WOW per promuovere il meglio per una vacanza attiva nel nostro territorio con attività outdoor praticabili su terra e roccia, in acqua ed in cielo.” conclude il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.