Moretta, dal Ministero dell'Istruzione 8 mila euro per le indagini diagnostiche sulle scuole

Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato al Comune di Moretta un contributo di circa 8 mila euro per avviare una serie di indagini diagnostiche sui fabbricati scolastici.

"La richiesta – spiega il sindaco Giovanni Gatti – era partita lo scorso mese di novembre. È nostra intenzione proseguire e potenziare il percorso di diagnostica, messa in sicurezza e riqualificazione dei plessi scolastici per rendere sempre più funzionali ed accoglienti le aule delle nostre scuole".

Il Miur ha assegnato 4880 euro per l’analisi strutturale e antisismica della scuolaMedia e 3355 euro per le Elementari per un totale complessivo di 8235 euro. Conclude Gatti: "Questi fondi sono necessari per per le prime analisi che ci consentiranno di capire lo “stato di salute” dei nostri edifici. Sarà la base da cui partire per programmare i prossimi eventuali interventi per i prossimi anni".