Scarnafigi: Lios Club e Piana del Varaita riflettono sull'importanza dell'ambiente

Giovedì 20 febbraio il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita organizza un importante momento di riflessione su un tema di particolare attualità.

L’ambiente, la sua tutela e la sua cura, sono da tempo un tema tipico dei Services che il Lions Club International sviluppa, attraverso progetti differenziati promuoviamo l’informazione sia sulle buone abitudini sia su come purtroppo diventa indispensabile intervenire in casi di disastri ambientali.



La serata di giovedì intende, attraverso il contributo di Mafalda Collidà,e di Marco Gautero, farci riflettere su come il nostro comportamento può incidere su un sistema globale già notevolmente compromesso. E’ fondamentale comprendere che, attraverso comportamenti virtuosi, possiamo insieme limitare le terribili conseguenze di un cambiamento climatico che è sotto gli occhi di tutti.



“Abbiamo il dovere, per quanto sarà possibile, di consegnare alle generazioni future un pianeta ancora in grado di ospitare l’uomo, abbiamo il compito di promuovere buone prassi sia a livello sociale, economico e ambientale capaci di rallentare una inesorabile corsa a condizioni sempre più complicate. Anche il singolo può fare molto sia con comportamenti individuali sia con la promozione di modelli sostenibili”.



Questo dichiara la Presidente Adelina Asselle che spera di incontrare un pubblico numeroso e attento, invita anche gli studenti e le famiglie del territorio a partecipare a questo momento di riflessione che si terrà giovedì 20 febbraio alle ore 18 presso la Sala Convegni della Residenza Anni Azzurri Villa San Vincenzo di Scarnafigi.