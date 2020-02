Verso le 12.30 di oggi 17 febbraio, nel comune di Racconigi, un autoarticolato - per cause in via di accertamento - ha urtato due tralicci dell'alta tensione finendo fuori strada.

E' successo sulla provinciale 30 in direzione di Casalgrasso. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Racconigi. La circolazione è stata interrotta per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei tralicci e l'intervento dei tecnici.

Non ci sono stati feriti.