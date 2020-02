Il gatto rimane bloccato sul tetto: a Martiniana Po intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco di Barge, stamane (17 febbraio) poco dopo le 10, a Martiniana Po.

I pompieri sono stati allertati per il recupero di un gatto rimasto bloccato sopra il tetto di un’abitazione privata, in via Roma, vale a dire in pieno centro paese.

Giunti sul posto, le squadre dei Vigili del fuoco sono saliti sul tetto con l’ausilio delle scale in dotazione al Corpo e, raggiunto l’animale, lo hanno tratto in salvo, portandolo “a terra”.

Una curiosità: il salvataggio del felino di oggi avviene nelle Giornata internazionale del gatto, che in buona parte d’Europa si celebra proprio il 17 febbraio.