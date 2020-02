Macchina sulla rotonda di via Torino a Madonna dell'Olmo, un ferito

Per cause in via di accertamento un uomo alla guida di una Fiat Uno ha perso il controllo dell'auto e ha finito la sua corsa contro il grosso cespuglio sulla rotonda di via Torino a Madonna dell'Olmo (frazione di Cuneo).

L'incidente si è verificato intorno alle 10,30 di lunedì 17 febbraio, sulla rotatoria di fronte al parco di Villa Tornaforte.

L'uomo alla guida è stato affidato alle cure dell'ambulanza dell'emergenza sanitaria.

Sul posto anche la polizia municipale, per accertare le dinamiche del sinistro.