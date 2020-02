Emma Fassio: cucire, lavorare all'uncinetto o a maglia, una passione che si è trasformata in un vero e proprio lavoro

Cucire, lavorare all'uncinetto o a maglia sono molto più che semplici hobby creativi per Emma Fassio, infatti, sono diventati un vero e proprio stile di vita. Insegnante, stilista, blogger e scrittrice, Emma Fassio, attraverso il suo blog ci descrive un percorso di vita dove è riuscita a conciliare la sua passione per le attività creative e le arti manuali, trasformandole in un vero e proprio lavoro.

Protagonista assoluta del Knitting e dei ferri circolari, Emma Fassio si rivolge a principianti o anche esperti per insegnare o condividere sul suo blog, tecniche innovative di lavoro a maglia, uncinetto e cucito creativo attraverso tutorial dei suoi lavori, che oltre a essere piacevoli son accessibili a tutti. Il blog è dedicato alla creatività e in particolare al lavoro a maglia con i ferri circolari con la tecnica continentale, lavoro all’uncinetto, maglie uncinetto e cucito creativo dedicato alla casa e all’abbigliamento.

Nel sito potrete trovare tutorial maglia ai ferri didattici, video su come lavorare all’uncinetto e come migliorare la tecnica, con trucchi e segreti per realizzare pezzi unici fantastici, seguendo il proprio gusto e le forme fisiche. Nel blog sono inoltre riportati diversi articoli su modelli di maglia ai ferri e come fare una maglia ai ferri e tanti schemi di lavoro a maglia gratis che troverete nella sezione su Ravelry.

L'uncinetto si presta a tutte le fantasie e questo blog lo dimostra. Gioielli, borse, gonne, scialli o calze, ma anche copertine, tovagliette e plaid si susseguono, dimostrando brillantemente che questa tecnica consente di soddisfare tutti i desideri. Ogni risultato è spiegato passo dopo passo per permettervi di padroneggiare i punti specifici richiesti. Questo e molto altro ancora nel blog di Emma Fassio.