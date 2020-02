Luca Mellano è il nuovo segretario generale della First Cisl di Cuneo

Il direttivo della First Cisl di Cuneo ha eletto Luca Mellano come segretario generale in sostituzione di Francesco Gazzola che da pochi giorni è stato a sua volta eletto nella segretaria generale della Cisl di Cuneo.



Insieme a Mellano, sono stati eletti nella segreteria Lorena Valente e Luigi Bonansea. Da evidenziare che tutti e tre hanno raggiunto l'unanimità dei consensi.