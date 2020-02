Aperitivo di tesseramento per l'associazione MiCò all'auditorium il Varco di Cuneo

Giovedì 20 febbraio, alle ore 21 presso il Varco (via Pascal 5 a Cuneo), l’Associazione di Promozione Sociale MiCò propone l'annuale aperitivo di tesseramento. Impegnata in azioni di accoglienza non istituzionale e cittadinanza attiva, MiCò promuove progetti di attivazione di comunità e inclusione sociale sul territorio che mirano a favorire un incontro positivo con la migrazione, a creare una cultura di rispetto, a contrastare il razzismo e atteggiamenti discriminatori e a parlare della migrazione con linguaggi e da prospettive nuovi e insoliti.



L’Associazione è attualmente costituita da un gruppo di professionisti che da anni lavora nell’ambito immigrazione e da un gruppo di volontari, molti dei quali già attivi nel 1992 nell’accoglienza di famiglie in fuga dalle aree di guerra della ex Jugoslavia. Nel 2016 ha costituito una rete informale e autofinanziata a sostegno di richiedenti asilo e rifugiati, “il Social Network Solidale”, che segue percorsi personalizzati di integrazione dando sostegno nella ricerca della casa, del lavoro, nella conoscenza del territorio e costruendo una rete sociale di supporto. I membri di MiCò (termine piemontese che vuol dire “anche io”) invitano i soci attuali ma anche i curiosi a passare un momento insieme, per mangiare e bere (modalità ognuno porta qualcosa), rinnovare la tessera o farlo per la prima volta.



Per info: 3401550604