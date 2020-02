"Il nuovo esame di Stato per la maturità 2020", a Cuneo incontro con la Rete Genitori D.S.A.

Photo by Green Chameleon on Unsplash

La Rete Genitori D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) propone un incontro che si terrà giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 21, nella la nuova sede presso il Salone del Centro di Incontri Comunale del Quartiere San Paolo, a Cuneo in via L. Teresio Cavallo 47 (Centro Anziani).



Tema della serata sarà "Il nuovo esame di Stato per la maturità 2020. Quali le novità e come gestirle al meglio per DSA e BES."



Tra gli ospiti e relatori i docenti Cavallaro, Costamagna, Fecchino e Mulassano dell' IIS Umberto Primo - Sezione Agraria di Verzuolo, con la collaborazione della professoressa Garnero.



L’invito a partecipare è rivolto a genitori, insegnanti, studenti, specialisti ed a tutte le persone interessate.



La partecipazione è libera e gratuita ed ai presenti verrà rilasciato attestato di partecipazione.



Per info: Sophia Livingstone 375.5493588 sophialivingstone0@gmail.com, Nadia Tassone 333.3982381 nadiatassone@alice.it , Barbara Piumatti 339.4450163 b.piumatti74@gmail.com.



www.retegenitoridsa.it