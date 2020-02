Laboratori musicali per bambini in occasione del Carnevale a Busca e Costigliole Saluzzo

Sabato 22 febbraio la cooperativa La Fabbrica dei Suoni offre la possibilità di vivere il Carnevale attraverso la musica con il laboratorio “Chi si vuole trasformare”, della durata di 45 minuti e gestito da operatori musicali, a Busca e a Costigliole Saluzzo. Il tutto utilizzando canti, movimento strutturato ed espressivo, strumentario convenzionale e non,



A Busca l’attività si terrà presso l’Ufficio turistico a Casa Francotto (Piazza Regina Margherita 4), con alle ore 15, laboratori per bambini dai 5 ai 6 anni e alle ore 16 laboratori per bambini dai 3 ai 4 anni.



Per quanto riguarda Costigliole Saluzzo, il laboratorio si terrà presso la Sala Polivalente G. Allegra, dalle 17,30 laboratori per bambini dai 5 ai 6 anni e dalle 18,30 laboratori per bambini dai 3 ai 4 anni.



I laboratori sono realizzati nell’ambito del progetto “Info Rete Valle Varaita” per la gestione in rete degli Uffici Turistici della Valle Varaita (Pontechianale, Venasca, Costigliole Saluzzo e Busca) nel triennio 2018-2019-2020, all’interno del quale la Cooperativa La Fabbrica dei Suoni ha ricevuto incarico, da parte dell’Unione Montana Valle Varaita, di organizzare le attività di animazione turistica per bambini.



La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale onlus, da anni impegnata in progetti di sperimentazione di pratiche didattiche innovative, si caratterizza per una intrinseca vocazione alla ricerca, ideazione e attuazione di attività e linguaggi didattici originali di riconosciuto rilievo culturale ed artistico.



Per informazioni e prenotazioni ai laboratori:

La Fabbrica dei Suoni, tel. 0175 567840 – info@lafabbricadeisuoni.it - www.lafabbricadeisuoni.it



























