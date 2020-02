Per "Domenica Musica" arriva a Fossano la grande musica classica con Julius Kalmar

Nell’ambito della rassegna “Domenica Musica”, domenica 23 febbraio alle ore 17 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Fossano andrà in scena la grande musica classica con il concerto dell’orchestra classica FFM diretta dal celebre Maestro Julius Kalmar.



L’orchestra interpreterà “Egmont, Op. 84” di Ludwig Van Beethoven, “Concerto per flauto e orchestra n. 1 in Sol maggiore K 313” di Wolfgang Amadeus Mozart, solista Giulia Bulgarini, e “Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, Op. 55 (Eroica) di Ludwig Van Beethoven.



La musica classica rappresenta la grande tradizione dell’arte dei suoni. Costituita da innumerevoli capolavori è in grado di coinvolgere chi l’ascolta arricchendone la cultura e stimolandone l’intelligenza. Tutti i brani richiedono un adeguato stile interpretativo ed espressivo in cui emergono la musicalità, la tecnica e la ritmicità individuali, alcune delle qualità su cui si lavora durante il percorso formativo. Per questo motivo alla Fondazione Fossano Musica, oltre alle lezioni individuali, sono proposti corsi di musica d’assieme che permettono di migliorare la capacità di ascolto e di rafforzare il rapporto con il proprio strumento. L’Orchestra FFM Classica è una delle massime espressioni di queste proposte. L’importanza di tale progetto, è rafforzata dalla presenza del M° Julius Kalmar, carismatico Direttore d’Orchestra.



Julius Kalmar, allievo del leggendario direttore d’orchestra e insegnante Hans Swarowsky (che ha formato allievi come Claudio Abbado, Zubin Mehta e Mariss Jansons) prosegue e porta avanti la grande tradizione direttoriale del suo illustre maestro e dell’altro grande suo mentore Sergiu Celibidache. Nato in Romania è diventato da tempo cittadino Tedesco.



stato Maestro collaboratore all’Opera di Stato di Bucarest (Romania) dal 1967 al 1970, Direttore Principale dell’Opera di Stato di Aachen (Germania) dal 1970 al 1973, dell’Opera di Stato di Mainz (Germania) dal 1976 al 1981 e della Volksoper di Vienna (Austria) dal 1983 al 1988.



Vanta inoltre una carriera internazionale che lo vede ospite in Europa, Asia e Sud America.



Julius Kalmar è stato assistente di Karl Österreicher (successore di Hans Swarowsky) al Dipartimento di Direzione d’Orchestra della Hochschule für Musik und darstellende Kunst Vienna dal 1981 al 1995 e insegnante al Dipartimento di Opera dal 1995 al 2010.



Simultaneamente è stato Direttore di Opera Workshop Class e per alcuni anni Decano di Lyric and Opera Division della Hochschule für Musik und Theater Hamburg dal 1995 al 2008.



Julius Kalmar ha svolto e svolge inoltre una intensa attività didattica che lo vede come docente in numerosi corsi e master classes per direttori d’orchestra e cantanti ai Wiener Meisterkurse, Vienna (dal 1982 al 1997), in Italia, Argentina, Taiwan, Ungheria, Grecia e viene chiamato spesso come membro di giurie per concorsi internazionali di tutto il mondo.