Saluzzo: biglietti esauriti per la "Cena dei Cretini" cult della commedia comica

Anche per il terzo spettacolo della stagione teatrale del Comune realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo è annunciato "il tutto esaurito".

Mercoledì 19 febbraio alle 21 al teatro Magda Olivero, va in scena “La cena dei cretini” di Francis Weber con Max Pisu e Nino Formicola, regia di Nino Formicola.

Ogni mercoledì sera, un gruppo di amici della Parigi bene, stanchi e annoiati, organizzano la cosiddetta “Cena dei Cretini”, dove saranno presenti ignari personaggi creduti stupidi, per riderne e farsene beffa tutta la sera. Ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta.

Francois, il “cretino” di questa serata, invitato e scovato da Pierre, ribalta la situazione passando da vittima… a carnefice! riesce infatti a creare una serie di problemi a Pierre, arrivando persino a mettergli in crisi il matrimonio, in un crescendo di gags, malintesi e situazioni comiche paradossali ed esplosive.

Scritta dal francese Francis Veber negli anni Novanta, "La cena dei cretini" è una delle commedie più celebri al mondo, diventata un cult dopo essere approdata al grande schermo nel 1998 per la regia dello stesso Veber.

Una trama semplice ma di grande impatto comico… come si addice alle migliori commedie. Per informazioni sul calendario eventi: www.cinemateatromagdaolivero.it