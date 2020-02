Tutti i segreti della "vasocottura" nello show cooking all'Open Baladin di Cuneo

Scoprirete come risparmiare sui tempi e gustare pietanze saporite con questo modo di cucinare davvero veloce e salutare.



La vasocottura è una tecnica culinaria che è sempre esistita, ma che solo in questi ultimi tempi è tornata di gran moda. Consente di preparare una cucina sana e di effetto, tanto che anche i grandi chef la stanno rivalutando.



Questo metodo di cottura è ispirato alle classiche conserve.



Il pubblico avrà modo di seguire le varie fasi di questa tecnica, per poter riprodurre, a casa gli stessi piatti, in modo semplice ed efficace.



Insieme allo Chef Gianluca Colella di Open alcuni veloci accorgimenti per cambiare, in meglio, le abitudini alimentari anche quando non si dispone di molto tempo da dedicare alla cucina.



Le domande dei partecipanti, gli assaggi dei piatti cucinati e gli abbinamenti con la birra artigianale completano questo appuntamento con le eccellenze del territorio all’insegna della qualità.



E’ un evento gratuito, ed è gradita la prenotazione allo 0171-489199