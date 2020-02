“Un Borgo di Cioccolato” compie 20 anni: appuntamento a Borgo San Dalmazzo il 7 e l’8 marzo

Palazzo Bertello, a Borgo San Dalmazzo, ospita sabato 7 e domenica 8 marzo, la più dolce rassegna della provincia che compie vent’anni. Torna quindi l’appuntamento con “Un Borgo di Cioccolato”, organizzata dall’Ente Fiera Fredda in collaborazione con Confartigianato Imprese Cuneo, il Comune di Borgo San Dalmazzo e con il sostegno della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves e dalla Fondazione Crc, oltre a quello dell’Atl e della Camera di Commercio. Un’edizione che si preannuncia ricca e ovviamente golosa, grazie anche al prezioso lavoro dell’associazione “Amici del Cioccolato” che, come da tradizione, proporrà e promuoverà la cultura del cioccolato in purezza.

L’edizione 2020 verrà inaugurata ufficialmente sabato 7 marzo, alle 17 a Palazzo Bertello, ma gli stand saranno visitabili già dalle 14. La domenica, poi, sarà una vera festa che coinvolgerà anche il centro storico. Una due giorni intensa tra l’esposizione delle opere di cioccolato, laboratori e degustazioni, in un evento che non potrà lasciare indifferenti i buongustai.

L’intero programma dell’evento,le novità 2020 e il tema delle opere in concorso, saranno svelati nella serata del 28 febbraio. Dalle 21 a Palazzo Bertello, infatti, in un evento aperto alla popolazione a ingresso libero, tra degustazioni e dimostrazioni, si conoscerà il dettaglio della due giorni del dolce appuntamento borgarino.

“Siamo al lavoro per onorare al meglio la ventesima edizione di ‘Un Borgo di Cioccolato’ - commenta Orazio Puleio, presidente dell’Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo – e siamo felici di presentare il programma e le novità pensate per questo compleanno speciale, in una serata di festa aperta a tutti, a ingresso libero. Siete tutti invitati!”