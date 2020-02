"Una corda tira l'altra", la nuova fatica del docente, chitarrista e musicista Giorgio Signorile arriva a Cuneo

Fuori il nuovo volume del professore, chitarrista e musicista cuneese Giorgio Signorile. Dopo "Classico, ma non troppo" arriva "Una corda tira l'altra. Musica per chitarra, dal duo al quintetto" edito da Giancarlo Zedde.

Si tratta di un ulteriore supporto musicale per varie formazioni di chitarre, dal duo al trio, ai quartetti e ai quintetti, in ordine di difficoltà, dalle corde a vuoto in poi.



"I brani del repertorio - scrive Signorile - sono concepiti per sviluppare gli aspetti di ascolto e di partecipazione attiva, elementi fondamentali del suonare insieme, in un contesto musicale, mi auguro piacevole, che spazia dalle sonorità classiche agli stili più moderni passando dallo spiritual al blues, dal Natale alla musica popolare. Ogni composizione è stata “testata” in classe e talvolta rivista grazie all’apporto critico degli alunni che, come sempre, sono fonte inesauribile di entusiasmo."



"I brani possono essere eseguiti singolarmente oppure riuniti in piccole suites,- continua - secondo il livello degli esecutori e dell’argomento musicale che si propone di studiare, per esempio, per trattare la musica tradizionale americana si possono accostare Spiritual e Bass Blues, per la musica antica Danza rituale e Barocchiamo, un piccolo programma da concerto può essere allestito con Musica in famiglia, Corale e Sul fiume impetuoso. Con la speranza che questo lavoro incontri il consenso dei tanti colleghi che svolgono questo meraviglioso lavoro con passione, interesse, competenza e, sempre, curiosità."



Si tratta di 18 pezzi, composti e testati concepiti per sviluppare gli aspetti di ascolto e di partecipazione attiva. La copertina del nuovo volume del professore cuneese è stata realizzata dall'abile mano della figlia Sveva.



Il volume è ordinabile in tutti i negozi di musica, online dal sito dell'editore e a breve anche su Amazon.



La presentazione ufficiale si terrà venerdì 28 febbraio alle ore 20,30 presso la sede di Insieme Musica in Corso Galileo Ferraris 7 a Cuneo: saranno presenti, oltre all'editore e alla giornalista Vanna Pescatori della Stampa anche studenti di chitarra delle varie istituzioni musicali locali che eseguiranno brani tratti dal volume.



Il link del volume sul sito dell'editore Zedde: https://www.zedde.com/zedde/prodotto/una-corda-tira-laltra-musiche-per-chitarra-dal-duo-al-quintetto/