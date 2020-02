A Saluzzo dal 1° marzo cessa l’attività il dottor Arnaldo Prono

Il 1° marzo cessa la propria attività nell’ambito del Comune di Saluzzo il medico di medicina generale convenzionato Dottor Arnaldo Prono.



Per poter continuare ad usufruire dell’assistenza di un Medico di Medicina Generale, gli assistiti già in carico al Dottor Prono dovranno effettuare la scelta nei confronti di un medico disponibile tra quelli operanti nell’ambito territoriale di riferimento presentandosi presso lo sportello multifunzionale di Saluzzo dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 17,00, muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata.

Non è stato infatti necessario procedere all’assegnazione, da parte del Distretto, di un incarico provvisorio di “sostituzione” grazie alla presenza, nell’ambito territoriale interessato, di più Medici di Medicina Generale con disponibilità di posti.

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”

La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line da parte dei possessori delle credenziali per il Fascicolo Sanitario Elettronico e per coloro che sono in possesso della tessera TNS/CNS attivata.