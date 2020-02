Carnevale sulle piste da sci di Crissolo: festa in maschera, musica, animazione e spritz party

Anche le piste da sci di Crissolo sono pronte per festeggiare degnamente la baldoria di Carnevale.

Per intanto con un’apertura prolungata che andrà da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio: una sorta di tour de force che metterà in condizioni soprattutto a quanti saranno a casa da scuola di sfruttare al meglio la loro passione per gli sci.

La giornata clou sarà ovviamente quella di domenica 23 quando il rifugio “Aquila Nera” – posto all’arrivo della seggiovia biposto – ospiterà una festa in maschera con musica, animazione e spritz party.

Informazioni ai numeri 0175.94907, 328.8190815 oppure sul sito internet www.monvisoski.it.