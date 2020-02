Ranverso e la Sacra: lezione Unitre al cinema Monviso di Cuneo

Giovedì 20 febbraio alle 15,30 al cinema Monviso di Cuneo si terrà la conferenza dell'UniTre di Cuneo dal titolo "Ranverso e la Sacra. Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso e Abbazia di S. Michele della Chiusa"

Sacra di San Michele (l'Arcangelo), o più propriamente l'Abbazia di San Michele della Chiusa (nella foto) e Precettoria di Ranverso : entrambe situate su una delle maggiori arterie di comunicazione di pellegrinaggio ma anche di transito delle merci, sono state da sempre luogo di spiritualità ma soprattutto luogo di accoglienza e di riparo per i molti pellegrini e viandanti che affollavano la via del Moncenisio, oggi riconosciuta come uno dei tratti della via Francigena che collegava la devozione europea con la terra santa. La Sacra di San Michele, oggi monumento faro della Regione Piemonte, vanta un storia di qualche secolo più antica rispetto alla Precettoria e domina la bassa valle di Susa in quel punto di "strettura" naturale della valle che già al tempo di Carlo Magno i Longobardi avevano fortificato per meglio gestirne il passaggio. I padri Antoniani vennero inviati in Valle Susa per volere di Umberto III dietro richiesta della moglie Beatrice per accogliere ma soprattutto curare i molti pellegrini o semplici infermi che allora tentavano di fuggire dal fuoco sacro (che di molto si differenzia dal fuoco di Sant'Antonio che tutti conosciamo e per la cura del quale ancora oggi spesso si invoca il Santo) o ergotismo che fu una delle piaghe del medioevo, causato dal consumo di cibi avariati e contaminati dall'ergot.