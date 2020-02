C'è tutta la storia della bici nel museo a lei dedicato a Bra: 4mila visitatori nel 2019 e un'esposizione sempre più ricca

Il nuovo anno è cominciato portando con sé un bilancio decisamente positivo per il Museo della Bicicletta di Bra, che negli ultimi dodici mesi ha visto passare nel proprio padiglione circa 4mila visitatori. Si tratta di un risultato incoraggiante, ottenuto grazie alla dedizione del presidente e ideatore, cavaliere Luciano Cravero, quotidianamente impegnato nelle attività di gestione e promozione della permanente.

Sono state tante le iniziative portate avanti nel 2019 e che hanno contribuito ad accrescere il prestigio della struttura, meta sempre più presente all’interno degli itinerari museali del territorio. Tra tutte, la festa per i quattordici anni di vita di un luogo che conserva l’ingresso gratuito e si fonda sulla generosità di tanti benefattori, che hanno contribuito a dare energia ad un’opera che non poteva che vincere il suo Gran Premio della Montagna.

Il grande successo è legato, senza alcun dubbio, anche alla vasta collezione, che ha richiamato turisti stranieri, comitive di pensionati, scolaresche, gruppi di appassionati. Tutti hanno espresso sensibili apprezzamenti per questo polo di cultura ciclistica tra i più importanti in Italia. Visitabile presso i locali della Bra Servizi, questo tempio vivo del ciclismo è strapieno di oggetti che colpiscono al cuore chi è innamorato delle due ruote.

Il cavaliere Luciano Cravero lo ha fortemente voluto per collocare i cimeli raccolti lungo un’intera vita o che gli sono giunti in dote da amici, amatori e persino professionisti. La maglia della gloria locale Diego Rosa accanto a quella gialla di Vincenzo Nibali ed a quelle di ex professionisti della provincia di Cuneo tra cui quella del braidese Matteo Cravero. Un posto particolare meritano la maglia rosa e la maglia gialla con cui Marco Pantani ha vinto il Giro d’Italia e il Tour de France nel 1998; la maglia della Ursus, indossata da Gino Bartali e quella della Bianchi indossata dal Campionissimo Fausto Coppi; la maglia della Nazionale dei professionisti del 1996 e quella della società di Torino dedicata a Serse Coppi, fratello di Fausto. In bella mostra anche le maglie iridate di Giuseppe Saronni, Stefan Roche, Gianni Bugno, Mario Cipollini e Paolo Bettini, corredate dagli articoli di giornali e foto del tempo, consacrate ai campioni del pedale che le hanno vestite. In questo dedalo, non poteva mancare la maglia rossa 2019 dei campioni d’Italia dell’Androni Giocattoli Sidermec, donata dal team manager Gianni Savio durante l’ultima festa sociale.