Accesso all'edilizia sociale: in consiglio comunale Sara Tomatis (PD) chiede all'amministrazione di non appilicare "una legge discriminatoria"

Nella prima seduta del consiglio comunale di Cuneo, ieri 17 febbraio, si è discusso della grave discriminazione che subirebbero i cittadini extra UE nell’accesso all’edilizia sociale, qualora venisse attuata la nota emanata nei giorni scorsi dall’assessore regionale Chiara Caucino.

Come ha illustrato Sara Tomatis, consigliera del Partito Democratico, con la presentazione di un ordune del giorno approvato quasi all'unanimità (22 voti favorevoli su 26 votanti), l’assessore regionale sollecita, per i soli cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, che non venga accettata l’autocertificazione (per provare di non essere proprietario di immobili sul territorio nazionale e all’estero) ma che venga richiesta la certificazione rilasciata dall’autorità del Paesi di origine.

"Questa richiesta è profondamente discriminatoria perché non è rivolta a tutti i cittadini ma solo a quelli Extra Ue; inoltre si traduce in una richiesta che crea pretestuose lungaggini ovvero, in molti casi, si traduce in una richiesta impossibile da soddisfare poiché in molti stati extra Ue non esiste neppure un sistema di registrazione formale degli immobili privati", ha spiegato la consigliera Tomatis.

La stessa ha poi invitato Sindaco e Giunta ad evitare un’applicazione discriminatoria della legge sull’edilizia sociale: “la legge non deve diventare uno strumento per discriminare ma deve svolgere la sua funzione di contrastare l’emergenza abitativa delle fasce deboli”.