Bra, in via Vittorio primi passi in vista della futura riqualificazione

Primi passi sotto la Zizzola in vista dei lavori che, nel corso del triennio 2020-2022, porteranno la Giunta guidata da Gianni Fogliato a completare la riqualificazione della centrale via Vittorio Emanuele.

L’intervento rappresenta uno degli impegni finanziariamente più rilevanti tra quelli che il nuovo esecutivo ha inserito nel suo primo triennale delle opere.

Con una spesa di 780mila euro si punta infatti a proseguire il rinnovo urbano già avviato dalla passata Amministrazione negli anni 2015-2016 (insieme a via Principi di Piemonte, allora usufruendo di un bando regionale in parte a fondo perduto) e che ora si vuole estendere al tratto di via Vittorio compreso tra via Rambaudi e la chiesa della Croce.



Per farlo si procederà per gradi, considerata la portata dell’investimento ma anche i potenziali disagi che un unico cantiere potrebbe arrecare a una zona ricca di attività commerciali.

In questa direzione i primi sondaggi che il Comune sta avviando su diversi fronti. Il primo è quello dei rilievi tecnici e del coordinamento coi gestori dei diversi sottoservizi presenti in zona: dalla condotte idriche a quelle fognaria, dalle reti di distribuzione del gas a quelle riguardanti le linee telefoniche e Internet.



"Prima di partire – spiegano in proposito il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa – vogliamo essere sicuri che i nostri lavori non vengano seguiti da altri interventi di manutenzione concernenti le diverse reti presenti sotto al piano stradale e specialmente di quelle più invasive, come le fognature. In questi giorni i vari soggetti interessati ci stanno facendo pervenire i loro calendari delle manutenzioni, che terremo in considerazione per evitare intralci tra i cantieri o l’eventualità di scavi successivi al nostro passaggio".



"Intanto – proseguono Fogliato e Messa – stiamo prendendo contatti col professionista che dovrà occuparsi dei rilievi, così da poter fare i primi ragionamenti sulla distribuzione dell’asse viario, dei parcheggi e di tutto ciò che compete la riqualificazione".



Nel frattempo l'Amministrazione monitora la situazione dei bandi, di modo da poter reperire eventuali fonti di cofinanziamento, mentre col vicesindaco Biagio Conterno, delegato al Commercio, si prepara ad avviare un percorso di concertazione che coinvolga gli esercenti, i residenti, i quartieri e tutti i vari attori che intersecano la loro attività professionale sull’asse viario, con l’idea di definire anche con loro le migliori tempistiche del futuro intervento.





100MILA EURO PER SISTEMARE LA TETTOIA DI PIAZZA GIOLITTI

Un percorso simile insomma a quello che la Giunta si prepara ad avviare con riguardo alla riqualificazione funzionale della tettoia di piazza Giolitti.

Qui il Comune ha previsto un investimento di 100mila euro, con l’intenzione di intervenire su gronde e copertura risolvendo così i problemi di infiltrazione che da tempo interessano lo spazio, utilizzato come area mercatale. La progettazione di questa manutenzione straordinaria è stata appena affidata all’Ufficio Tecnico comunale, nell’attesa di definire con gli stessi operatori del mercato il momento migliore per intervenire.