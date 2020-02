Cuneo: chiusura del parcheggio “Cantore” per l'installazione del nuovo sistema di videosorveglianza

Per permettere alla ditta di operare in sicurezza, in tali giorni la struttura rimarrà quindi chiusa al pubblico. È necessario infatti che il parcheggio sia libero da veicoli e non utilizzato, sia per poter operare con trabattelli e altra strumentazione e sia per eliminare rischi interferenti tra gli utilizzatori (e relativi veicoli) e gli addetti all'installazione, oltre a permettere una celere attività di installazione.