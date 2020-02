Cuneo, quale futuro per il Mulino Sant'Anselmo? "Presto l'incontro con ANAS, vogliamo renderlo il Centro Visita del Parco Fluviale"

Avrebbe dovuto diventare il nuovo Centro Visita del Parco e, dopo una ristrutturazione di circa 2 milioni di euro – ratificata in una delibera di Giunta del febbraio 2009 come parte delle opere di compensazione della realizzazione dell’Asti-Cuneo - , consegnato gratuitamente in gestione al Parco Fluviale Gesso e Stura non oltre il febbraio 2012.

Stiamo parlando del Mulino Sant’Anselmo, al centro di un’interpellanza presentata nella serata di ieri (lunedì 17 febbraio) in consiglio comunale a Cuneo da Nello Fierro (Cuneo per i Beni Comuni), che ha chiesto delucidazioni in merito allo “stato delle cose” e alle prospettive future dell’immobile.

Ovviamente il Mulino non è mai entrato nella proprietà del Comune - a causa, si legge nel documento dell’interpellanza, di sopraggiunte diatribe legali e fiscali con la società AstiCuneo - ; stupisce poi il consigliere che, nel 2018, il Parco stesso abbia valutato in 647mila euro il valore di acquisto del mulino.

“Non comprendo l’inerzia dell’amministrazione in merito e il mancato utilizzo dell’immobile, che è preda del degrado e rischia seriamente di essere preda di atti vandalici” ha commentato il consigliere Valter Bongiovanni.

“Nel 2016 dicevo che quella del Mulino era una delle mie preoccupazioni più grosse e a 4 nni di distanza, è ancora così – ha sottolineato l’assessore Davide Dalmasso, nella sua risposta - . Fin da subito abbiamo espresso il desiderio che tutte le opere di compensazione fossero concluse e che il Mulino nello specifico diventasse il nuovo Centro Visita del Parco; l’interlocuzione è stata lunga e si è fermata solo in occasione dei cambiamenti di governance delle autostrade, fino al suo confluire in ANAS. A rallentare le pratiche lo scoccare dell’IVA sui 2 milioni di euro: il concessionario non voleva prendersi in carico la spesa e la valutazione di 647mila euro era stata fatta, dopo un anno circa, per raggiungere un accordo in questo senso”.