Disoccupati, studenti, in attesa di prima occupazione: il comune di Fossano cerca scrutatori per il referendum del 29 marzo

In occasione del Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 la Commissione elettorale del Comune di Fossano, all'unanimità, ha manifestato la volontà di aprire un canale preferenziale per la nomina degli scrutatori alle persone iscritte nell'albo che si trovino nella condizione di disoccupato, studente o in attesa di prima occupazione.

L'agevolazione sarà concessa a coloro che, avendone i requisiti presenteranno un'apposita richiesta scaricabile dal sito del Comune.



Gli interessati dovranno presentare specifica domanda, all'Ufficio Protocollo del Comune di Fossano, entro le ore 12 del 28 febbraio, utilizzando l'apposita modulistica reperibile anche sul sito del Comune.



"Ancora una volta la nostra Amministrazione è al fianco di chi cerca lavoro - il commento del sindaco Dario Tallone - tante sono infatti le iniziative messe in atto dalla nostra Giunta a favore delle politiche del lavoro, il principale requisito è essere già iscritti all'albo di coloro che sono idonei allo svolgimento della funzione di scrutatore".