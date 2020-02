"La rotonda degli Zucchi? Il sindaco di Magliano Alpi non vuole farla"

Non si placa a Magliano Alpi la diatriba tra minoranza e maggioranza comunale per ciò che concerne la realizzazione della rotatoria degli Zucchi, paventata a più riprese sin dal 2002.

Dopo il botta e risposta tra opposizione e sindaco, che abbiamo riportato sulle nostre colonne e che potete rileggere cliccando qui, i consiglieri di minoranza Anna Zecchino, Francesco Corrado e Claudia Ferrero sono tornati sulla questione: "Il primo cittadino ha asserito che sarà possibile esaminare la realizzazione della rotonda quando anche gli altri due enti competenti, Provincia e ANAS, interverranno con un'adeguata disponibilità finanziaria. La realtà è che la Provincia è già intervenuta in ogni modo e completamente con una spesa di 300mila euro ( e sono soldi pubblici, di tutti noi). A questo punto devono intervenire l'ANAS e il Comune".

E ancora: "La realizzazione della rotonda non è inserita nel bilancio pluriennale, quindi non c'è da parte dell'amministrazione nessuna intenzione di farla. Ricordiamo che nel 2008 sono stati firmati precisi accordi fra gli enti interessati, c'è un progetto esecutivo di quest'opera, sono stati fatti espropri di terreni, per cui ci chiediamo, a fronte di ingenti spese già sostenute dalla Provincia, come sia possibile che risorse pubbliche, in un paese che si dice 'virtuoso', siano sprecate in questa maniera".

Infine, una provocazione: "Non capiamo cosa significa la frase del sindaco 'la nostra competenza è solo del 25%'. Il suo compito, a nostro parere, dovrebbe essere quello di adoperarsi con grande forza perché l'ANAS riprenda questo progetto e lo porti a termine. Recentemente si è svolto a Carrù un incontro tra i rappresentanti del Comune e i dirigenti ANAS sull'incrocio fra la strada del Donio e la statale 28; non poteva essere l'occasione per far riemergere dalla polvere il progetto della rotonda degli Zucchi?".