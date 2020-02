"Lo stadio di Cuneo utilizzabile da aprile": stanziati dal Comune 15mila euro per interventi sull'impiantistica del "Paschiero"

Risale al 3 novembre l’ultima partita casalinga giocata dal Cuneo FC allo stadio “F.lli Paschiero” del capoluogo, che nelle ultime settimane risulta inutilizzabile e inutilizzato. La questione è stata portata in consiglio comunale a Cuneo nella serata di ieri (lunedì 17 febbraio) dal consigliere Massimo Garnero: “In quali tempistiche si potrà far tornare la squadra nel proprio stadio? Giocare lontano da “casa” per cause di forza maggiore potrebbe essere determinante in un campionato così equilibrato come quello di Terza Categoria”.