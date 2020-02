Savigliano, approvato il progetto per l’abbattimento della tettoia di piazza Cavour: i lavori cominceranno dopo la Fiera della Meccanizzazione Agricola 2020

Approvato il progetto di fattibilità per la demolizione della tettoia in piazza Cavour a Savigliano. Inizierà così ufficialmente, dopo la Fiera della Meccanizzazione Agricola 2020, il primo step verso il “restyling” della piazza del mercato in centro città. “Il primo passo per il restyling della piazza è l’abbattimento della struttura - spiega il sindaco Giulio Ambroggio -. Un intervento possibile grazie al “Bando Distruzione 2018” della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per l’abbattimento delle brutte strutture presenti sul territorio e l’abbellimento di queste stesse aree. Abbiamo partecipato l’anno scorso al bando e lo abbiamo vinto ricevendo così 20 mila euro che utilizzeremo per l’abbattimento della tettoia”.

Il costo totale dell’opera ammonta infatti a 50 mila euro, di cui 20 mila saranno appunto coperti dal bando della Fondazione Crc, mentre i restanti 30 mila saranno finanziati con fondi del bilancio comunale sul capitolo 2041.2 del bilancio 2019.

Questa prima fase della riqualifica di piazza Cavour partirà dopo la Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano e dopo l’intervento dell’Enel per spostare i cavi elettrici presenti nella struttura dell’ala. L’incarico per i lavori è già stato affidato e durante la settimana di intervento i banchi del mercato saranno spostati di fronte ai muri dei palazzi di piazza Cavour.

“Il secondo step consisterà nella sistemazione della piazza - spiega il sindaco -. con ripavimentazione e inserimento dei bagni. Era uscito un bando della Regione Piemonte per la valorizzazione delle aree mercatali, ma purtroppo non siamo riusciti a ottenerlo, adesso cercheremo di partecipare a un altro bando o comunque di coprire le spese per riuscire ad avare alla fine una bella piazza rinnovata per il mercato”.