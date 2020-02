Savigliano, assegnato a Gessica Racca e Giulia Siccardi il Premio Ciro Martorelli

Sarà consegnato a Gessica Racca e Giulia Siccardi il biennale Premio di Studio e Ricerca “Città di Savigliano. Ciro Martorelli”. “Abbiamo valutato il loro progetto come il migliore - spiega Ludovico Buscatti -. Trattasi di un progetto realizzato in ‘tandem’ dal punto di vista sia storico, curato da Gessica Racca, e da quello artistico, curato da Giulia Siccardi. La loro ricerca sarà presentata prima della premiazione a dicembre durante il Consiglio comunale. Prima di allora, a novembre, organizzeremo infatti una mostra dedicata al Cimitero di Savigliano al Museo Civico che sarà arricchita dalla loro collaborazione”.

Il Premio Martorelli, istituito nei primi anni duemila, è dedicato appunto alla memoria di Ciro Martorelli, venuto a mancare nel 1999 in seguito a un incidente stradale. “Una figura molto importante per la città per via del suo impegno nella Commissione Museo, di cui è stato anche presidente, e nel riallestimento del Museo Civico Olmo”.

L’ultimo Premio Olmo è stato assegnato due anni fa a Elisa Ragno per la ricerca “L’ambiente dell’artigianato artistico saviglianese del 900: dal primo dopo guerra agli anni Settanta del secolo scorso”.