Savigliano, il “Carlevè ed Savian 2020” porta in piazza “Il mondo degli Animali”

Tempo di Carnevale a Savigliano. Domenica 23 febbraio torna la festa in cui “ogni scherzo vale”, un appuntamento pensato in particolare per i più piccoli ma per il divertimento anche dei grandi. Dopo la “Cena della maschere” e la consegna delle chiavi ai personaggi della tradizione locale “Saraset” e “Sarasetta”, il “Carlevé ed Savian 2020” arriva in piazza del Popolo a partire dalle ore 14.30. Davanti all’ala polifunzionale partirà infatti la sfilata dei gruppo mascherati, quest’anno a tema “Il mondo degli animali”.

I partecipanti, in tutto un centinaio, percorreranno la piazza proponendo una coreografia, alla quale si aggiungerà più volte durante la giornata il divertente “flash mob”, un balletto aperto a tutti, la cui coreografia è già disponibile sui social network.

Alla sfilata partecipano il gruppo di ginnastica Ars Armonica, la Consulta giovani, l’Oasi giovani, la palestra Open space, gli Oratori saviglianesi, l’associazione scuole di circo “Fuma che ‘nduma”, la Pro Loco di Savigliano e la palestra Vitality.

Non mancheranno ovviamente, nei loro costumi tradizionali parzialmente rinnovati, Sareset e Sarasetta, quest’anno impersonati dai giovani Luca Panero e Chiara Trucco:

“Sono nata e cresciuta a Savigliano - spiega Chiara Trucco, 25 anni, veterinaria - Abbiamo tanti ricordi di quando eravamo piccoli quando c’era il Carnevale a Savigliano con le maschere che giravano nelle scuole e in piazza dove si organizzavano tanti. Poi poco per volta questa tradizione è andata sparendo perchè era un impegno non da poco. La nostra idea da tre anni è di riportare un po’ in auge il Carnevale in città, abbiamo iniziato poco alla volta e ma con l’idea quello di riportare quello che era in passato. Adesso la sfilata è diversa, ma che ha avuto un buon successo. Il fatto che la ricopra il ruolo di Sarasetta è una cosa nata un po’ per caso, non me l’aspettavo, ma mi ci ritrovo abbastanza perchè è un impegno che però fa piacere”.





“Per me il Carnevale è un’occasione per portare gioia e felicità ai bambini e agli anziani prima di tutto - aggiunge Luca Panero, saviglianese anche lui, 27 anni, impiegato tecnico -. Poi è anche un modo per divertirsi tra giovani della stessa età e provenienti da paesi diversi. Siamo riusciti a far tornare il Carnevale a Savigliano quando dopo tanti anni. Era un tassello che mancava. Personalmente faccio il carnevale da una decina di anni quando ero ancora nel gruppo animatori che lo organizzava per i bimbi sotto l’ala insieme agli oratori. Oggi stiamo cercando di coinvolgerli nuovamente grazie all’impegno della Società di Mutuo Soccorso e la Consulta Giovani che hanno ripreso in mano l’organizzazione. Da tre anni indosso la maschera del Saraset, che nell’Ottocento rappresentava il venditore di formaggio “Seiras”, un ruolo reso ancora più bello quest’anno grazie ai rinnovati costumi, confezionati su misura grazie al contributo del Mutuo Soccorso”.

Il pomeriggio si arricchirà inoltre di numerosi intrattenimenti come lo stand con truccabimbi e palloncini a cura della Croce Rossa e la distribuzione di cioccolata calda, frittelle di mele e vin brulé a cura degli Alpini di Savigliano e Levaldigi. Animatore di tutto l’evento sarà lo speaker Andrea Caponnetto, voce di Trs radio. Con lui in consolle il

dj Johnny Manfredi.

Ma non finire qui. Al termine della sfilata infatti tutti a fare merenda con pane e nutella, preparata dalla Società di mutuo soccorso. Infine a partire dalle 16, grande gioco musicale sotto il palco.

La manifestazione è organizzata da Società di mutuo soccorso, Comune, Consulta cultura e promozione del territorio e Consulta giovani.