Lutto a Cuneo. E' mancato a 74 anni Tommaso Vaschetto, conosciuto da tutti come “Masino”. Per anni è stato il custode del palazzetto dello Sport in frazione San Rocco Castagnaretta.

È stato titolare della ditta di sgombero neve e manutenzione Euro Service e gestore del bar dello sferisterio di Cuneo.

Da tempo si era trasferito dalla figlia a Chieri. È morto ieri, lunedì 17 febbraio, nell'ospedale dove era ricoverato. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 19 febbraio, al Duomo di Chieri.