Prosegue "Operazione Cuneo sicura" anche di notte da parte della Polizia Locale

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte del Nucleo Antidegrado della Polizia Locale di Cuneo. Il Comando ha programmato nuovi servizi nella zona della stazione e di Corso Giolitti, in particolare durante il terzo turno serale.

Nello specifico sono stati organizzati i seguenti servizi:

· Posti di controllo, con due autopattuglie, di fronte stazione ferroviaria. Nel corso dei controlli documentali, è stato intimato l’alt ad un veicolo che non ha dato la precedenza al pedone in attraversamento sulle strisce pedonali. La conducente è stata sanzionata. Le due autopattuglie, con luci blu notturne attivate, hanno anche verificato la situazione in Corso Giolitti e nelle vie traverse e parallele. In generale, nella zona non si sono riscontrate criticità da segnalare: area quasi deserta, con poco traffico e nessun problema da parte dei pubblici esercizi.

· Controlli con pattuglia appiedata nel tunnel del “Movicentro” e dietro il “cubo” al livello stradale, in quanto con le temperature miti sta ripartendo il fenomeno del bivacco dei clochard. Ai presenti– non ancora piazzati a terra ed allontanati - è stata ricordata l’ordinanza che vieta il bivacco e che presto riprenderanno gli interventi di pulizia periodica dell’area. In particolare è stato ricordato di non acculare materiali (cartoni, sacchi a pelo, indumenti, ecc.) nell’area. La pattuglia appiedata ha svolto un nuovo controllo sulla situazione “bici abbandonate/deteriorate” presenti in zona stazione, che verranno rimosse ai sensi dell’apposita ordinanza al fine di liberare posti per le bici dei pendolari, nonché per il decoro dell’area. La pattuglia appiedata ha verificato anche lo stato della pulizia delle aree sottoportico prospicienti i “negozi etnici”: nessuna criticità da segnalare.

Controlli anche nella zona del centro storico, con passaggi presso il magazzino mezzi e segnaletica nel parcheggio sotterraneo di Piazza Boves. Effettuati anche i primi passaggi per raccogliere dati in merito al fenomeno dei “graffiti” realizzati con vernice spray sulle facciate degli edifici. Allargando il giro, la pattuglia ha individuato una certa quantità di rifiuti sparsi a terra nelle immediatezze dell’area camper presso La casa del fiume. In proposito è stata prontamente attivata la Dock’s per la bonifica dell’area.

L’attività di controllo della Polizia Locale è proseguita anche in corso Francia, con particolare attenzione al passaggio di mezzi pesanti nelle aree segnalate dai residenti, e nella parte “alta” di corso Nizza, con soffermi in piazza Europa, corso Ferraris, corso Vittorio e piazza Costituzione. L’attività ha riguardato anche il controllo degli stalli disabili.

Infine sono stati programmati posti di controllo, sia sull’altipiano sia nelle frazioni, improntati al contrasto della velocità ed alla guida in stato di ebbrezza.