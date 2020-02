Scoperta una discarica abusiva sulla collina di Verzuolo: l’area bonificata grazie ai volontari di Aib e Protezione civile

Erano uscite per il servizio di pattugliamento, nell’ambito della prevenzione durante il periodo di massima pericolosità per incendi boschivi.

Durante l’attività sul territorio, però, i volontari hanno scoperto una vera e propria discarica abusiva, nei boschi nei pressi dei due tornanti che da San Bernardo portano a Santa Cristina, a Verzuolo.

Constatata la presenza di rifiuti abbandonati in modo illecito, l’intervento degli uomini di Aib e Protezione civile Ana non si è fatto attendere. Le squadre hanno organizzato un intervento di pulizia in collina, recuperando tutta la spazzatura, poi conferita nell’isola ecologica.

Tra i rifiuti una lavatrice, pneumatici e abbondante materiale plastico. L’area, grazie al lavoro dei volontari, è stata completamente bonificata.

Sia l’Aib che la Protezione civile colgono l’occasione per rinnovare l’appello a tutte le persone che volessero entrare a far parte delle squadre. Le “new-entry”, per essere operative anche sul fronte dello spegnimento incendi boschivi, dovranno frequentare corsi di formazione gratuiti, ad un anno dalla loro iscrizione.