Una città dentro la città. Il nuovo showroom di Forgia a Saluzzo

Oggi, le aziende con almeno 20 di esperienza sono quelle che ci garantiscono professionalità a tutto campo, essendo nate e cresciute in periodi in cui i lavori erano eseguiti con cura ed attenzione, con una meticolosità quasi maniacale, e si sapeva distinguere la qualità nei materiali.

Forgia è una di queste. L’installazione di porte e finestre è stata il suo pane quotidiano per ben 22 anni. La produzione iniziò nel 1997, con l’allora innovativo PVC, e non si contano finestre e serramenti su misura che non abbiano impegnato l’azienda in realizzazioni che ancora oggi fanno bella mostra di sé.

È importante però sapersi rinnovare e Forgia sceglie di rivoluzionare il suo mondo nella primavera di quest’anno, con il nuovissimo Showroom in Via Circonvallazione 11 a Saluzzo, dove l’attività tradizionale si unisce a tutta una serie di novità che si esibiscono nei nuovi locali. Lo showroom è già aperto da lunedì scorso e può essere visitato con libero ingresso dai clienti storici e dai nuovi. Nelle prossime settimane sarà completata l’esposizione, con ulteriori novità in arrivo.

Sarà così possibile ammirare le porte e le finestre non solo in Pvc, ma in materiali innovativi e differenziati, a seconda del tipo di utilizzo.

È infatti vasta la gamma dei nuovi materiali di qualità: oltre al Pvc, il legno pregiato, il legno abbinato all’alluminio, l’innovativa fibra, tutti garantiti dai migliori marchi europei, con misure standard, o realizzati su misura.

Degni di nota i nuovissimi portoncini in alluminio, di esclusivo design e provvisti dei requisiti necessari alle certificazioni di sicurezza europee.

Per dare valore alla propria casa, dentro e fuori.

Ma la novità più interessante, una vera e propria sfida, è l’inserimento di un ampio comparto dedicato all’outdoor, rivolto sia alle abitazioni private, sia ai locali commerciali, come bar o ristoranti. Il tutto in collaborazione con il prestigioso marchio KE.

Numerosi i prodotti a disposizione: tende da sole di tutti i tipi e pergole bioclimatiche di design, con teli o doghe in alluminio. Ottime le soluzioni per “abitare” l’esterno nel periodo estivo, con il supporto di ombreggianti, oppure addirittura tutto l’anno, chiudendo le pergole perimetralmente con tende a rullo, o ante scorrevoli in vetro.

Quest’ultime possono essere addirittura arricchite con elementi di arredo giardino aggiuntivi, come tavoli, sedie, divani, sedie a sdraio, tutti esposti nel nuovo showroom.

Ma per non farsi mancare nulla e per valorizzare la grande esperienza e professionalità, Forgia offre soluzioni inedite anche negli interventi di ristrutturazione. Le nuove tipologie di pavimenti in innovativo Pvc, resistente laminato di qualità, prestigioso e tradizionale legno hanno il pregio di essere flottanti, ovvero montati sui pavimenti esistenti, senza interventi di muratura. Una buona soluzione per cambiare aspetto alla casa in modo facile, veloce ed economico.

Grazie alla consulenza personalizzata, previo un sopralluogo per la verifica delle condizioni, è possibile avere la migliore soluzione per riportare a nuovo un ambiente datato, in linea sempre con le esigenze personali.

Va sottolineato che, da sempre, la filosofia di Forgia è quella di semplificare la vita al cliente. Pertanto, durante i servizi di posa in opera, non ci sono cantieri, né muratori, né calcinacci sparsi ovunque ma, a lavoro terminato, tutto viene lasciato in ordine.

Inoltre gli uffici amministrativi dell’Azienda si occupano della consulenza finanziaria e delle pratiche per le detrazioni dalle tasse. Quest’anno sono in vigore bonus ed ecobonus su vari interventi di riqualificazione, e il personale gentile e preparato di Forgia saprà indicare tutte le possibilità da sfruttare.

Forgia S.r.l. - Via Circonvallazione, 11 - Saluzzo - Tel 0175-249484 - www.forgia.com