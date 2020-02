A Dronero due giorni sotto il tendone per Carnevale

I due veglioni per ragazzi sono in calendario venerdì 21 e 22, a partire dalle 22. La Pro loco rinnova la partnership con Agenzia Acca, sotto la direzione artistica di Andrea Caponnetto, per due serate che promettono di accogliere fino a 5 mila giovani.

VENERDI' SUL PALCO MOVIN’ ON E NIGHT SKINNY,

Sul palco del Tendone saliranno i ragazzi del Movin’ On, già protagonisti al Capodanno di Prato Nevoso e nei festival del circondario (Lake On di Pontechianale, Sand di Caramagna). In consolle i dj emergenti del territorio: Isoardi, Anisa, Johnny Manfredi, Barba, Tiozzo e Copeta. Venerdì il super ospite dell’evento dedicato agli studenti sarà il dj e producer Night Skinny, tra i talenti più cristallini del panorama underground e hip hop nazionale, uscito da pochi mesi con “Mattoni”, disco campione di incassi. Storico protagonista del circuito rap italiano, Night Skinny è oggi un’icona trap e ha collaborato, per l’ultimo disco, con tutti gli artisti più noti su scala nazionale.



CON ABDC BAND E LUNEDI' AL MERENGUE

Il sarà animato dalla contagiosa energia degli Abcd Band e a seguire dj set dei “padroni di casa” Giulio Poetto e Lambo, accompagnati dalla voce di Luca Petrafesa. La notte di la festa continua alla chiusura del Tendone, fino all'alba, al Merengue disco di Dronero, dove si terrà anche il veglione del lunedì sera.