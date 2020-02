Al Toselli di Cuneo arrivano “I promessi divorziati” della compagnia Corrado Leone and Friends

Dopo il grande successo del 31 gennaio scorso, torna al Teatro Toselli di Cuneo la compagnia Corrado Leone and Friends con un nuovo spettacolo “I promessi divorziati”; nel precedente appuntamento era andato in scena il racconto de “I promessi sposi” del Manzoni in una versione scanzonata e ironica con un enorme successo di pubblico.

Questa volta la Compagnia si cimenterà in un “sequel” di altri tempi…” cosa succederà ai Promessi sposi dopo che convoleranno a nozze”? Il Manzoni su questo tema non si è dilungato ma ci ha pensato il maestro Corrado Leone che ha ideato, scritto e arrangiato le musiche e la storia della rappresentazione che si terrà il 21 febbraio prossimo, “I promessi divorziati”.

Lo spettacolo, sempre con ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con le associazioni Fiori sulla Luna e Amico sport ed il ricavato delle offerte sarà interamente devoluto a queste due associazioni che operano sul territorio cuneese da più di vent’anni con un impegno sociale importantissimo.

Infatti mentre Fiori sulla Luna ha l’obiettivo di aiutare i tanti bambini affetti da malattie neurologiche e le loro famiglie, Amico sport promuove attività ludico – ricreative e sportive a favore di persone con disabilità intellettiva.