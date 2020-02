“Aspettando il Carnevale": le marionette del Museo civico di Cuneo

In occasione del Carnevale, e della conseguente pausa dalle lezioni scolastiche, martedì 25 febbraio 2020 il Museo civico di Cuneo propone il laboratorio creativo “Aspettando il Carnevale – le marionette del Museo”. Per facilitare l’adesione dei partecipanti, il laboratorio si svolgerà il pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.00, per bambini fra gli 6 e i 12 anni.

L’attività consisterà nel realizzare due simpatiche e morbide marionette, aventi per tema gli animali dell’era glaciale, realizzate con stoffa e materiali di riciclo, da utilizzare come decorazione colorata e stravagante. I piccoli artisti potranno cimentarsi nella sperimentazione di varie tecniche creative e mettere a confronto il prodotto finale con le antiche tradizioni carnevalesche, in parte rappresentate dalle raccolte del Museo.

Il costo di partecipazione a ciascun laboratorio è di euro 5,00 a bambino. Il materiale necessario è interamente fornito dagli organizzatori. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro sabato 22 febbraio, presso il Museo Civico di Cuneo, via Santa Maria 10, telefonando al numero 0171.634175 o inviando una e-mail a museo@comune.cuneo.it.

Il Museo Civico – Complesso Monumentale di San Francesco è anche su facebook alla pagina https://www.facebook.com/museocivicocuneo/