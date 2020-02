Baseball Fossano: presentata la prima squadra, una punta di diamante

Sabato 15 febbraio a Fossano la serata è stata all’insegna del Baseball con la serata di presentazione della Prima Squadra impegnata nel Campionato di Serie B.

“Il nostro è uno sport poco conosciuto, ma ha creato e crea sin dal 1948 un contesto armonioso e amichevole – ha detto la presidente del Baseball Club Fossano Miranda Scotto -. Proprio in questa società si sono formati giocatori di grande livello che militano o hanno militato in società di prima categoria nazionale e non solo, arrivando anche a partecipare ai Mondiali. Voglio ringraziare gli atleti e le loro famiglie, il Comune di Fossano, la Cassa di Risparmio di Fossano e la sua Fondazione che, insieme agli innumerevoli sponsor, in particolare al nostro main sponsor Zirat, continuano a sostenerci e ci permettono di offrire un servizio di qualità ai nostri tesserati, il nostro direttivo e soprattutto i nostri volontari”.

Alla serata ha preso parte l’assessore allo Sport e Manifestazioni Donatella Rattalino, grande sportiva che, nella sua carriera ha anche giocato a softball: “Come amministrazione ci siamo presi l’impegno a sostenere lo sport in tutte le sue forme”.

La prima squadra del Baseball Club Fossano è composta da Matteo Bergese; Gabriele Panero; Sacha Bongioanni; Gabriele Rollo; Leonardo Rostagno; Jacopo Marziale; Federico Lingua; Luca Franceschini; Daniele Gai; Jacopo Sandrone; Matteo Ghiglia; Simone Forte; Lorenzo Forte; Davide Franceschini; Alessandro Lanza e Andrea Contardo.

Ad allenarli c’è Claudio Sandrone, coach e tecnico, affiancato da Roberto Lungua e Oleg Antonio. Tra un mese circa, come sempre, arriveranno due tecnici cubani.

“Credo nei benefici dello sport e in modo particolare di questo. Sono cresciuta giocando e sono certa che sarà una stagione di successi, che non sempre deve essere direttamente proporzionale alle vittorie. Per me vedervi qui è già un grande successo” ha concluso la presidente Scotto.

L’invito è sicuramente quello di seguire la squadra di casa nelle sue partite al villaggio sportivo Bongioanni di Fossano. Ecco il calendario delle partite di casa della società di casa:

Domenica 5 aprile alle ore 11 e alle ore 15.30: ZirArt Fossano – Farma Crocetta Parma

Domenica 3 maggio alle ore 11 e alle ore 15.30: ZirArt Fossano – Codogno

Domenica 17 maggio alle ore 11 e alle ore 15.30: ZirArt Fossano – Piacenza

Domenica 14 giugno alle ore 11 e alle ore 15.30: ZirArt Fossano – Palafinger Reggio Emilia

Domenica 28 giungo alle ore 11 e alle ore 15.30: ZirArt Fossano – Ares Milano

Domenica 12 luglio alle ore 11 e alle ore 15.30: ZirArt Fossano – Battione & Pagani Parma

Domenica 26 luglio alle ore 11 e alle ore 15.30: ZirArt Fossano – Milano 1946.

La serata si è conclusa con un aperitivo conviviale seguito dal concerto della Family Band 4.