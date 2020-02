Bra, al Caffè Letterario si presenta il libro di Gian Maria Aliberti Gerbotto “Io sono + forte”

A dialogare con l’autore saranno i giornalisti Silvia Gullino e Silvano Bertaina, in un appuntamento che sarà arricchito dalle letture della pittrice Maura Boccato e dagli intermezzi dello scrittore Pino Berrino e dell’attore Sergio Cravanzola.

La finalità della serata è quella di favorire la conoscenza e la presa di coscienza di quanto il bullismo sia dannoso sotto ogni aspetto, sia psichico sia fisico. “ Per tutti sarà un’occasione ‘tradizionale’ per parlare di libri, per riflettere, immaginare, insomma, per stare insieme come in un salotto di famiglia”, sottolinea Silvia Gullino, curatrice del Caffè Letterario, realizzato con il patrocinio del Comune di Bra, in collaborazione con l’Associazione Culturale Albedo, la Condotta Slow Food, il Mondadori Bookstore, l’IPS Velso Mucci e Novacoop - Sezione Soci di Bra.