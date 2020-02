Bra: tutto pronto per la seconda edizione di "Granda Games"

Ormai ci siamo: dopo lo straordinario successo fatto registrare lo scorso anno, è alle porte l’attesissimo Granda Games!

Il Granda Games si delinea come l’evento ludico dell’anno in provincia di Cuneo, nonché manifestazione di punta per l’intera regione Piemonte: un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di giochi da tavolo, ma anche per coloro che si affacciano per la prima volta a questo “mondo” e, perché no, anche per i semplici curiosi. Protagonista anche l’associazione braidese Ordine della Rocca, tra gli organizzatori dell’evento.

Ma di cosa si tratta? L’evento, fissato per sabato 29 febbraio (dalle 10 alle 24) e domenica 1 marzo (dalle 10 alle 18) presso il suggestivo Movicentro di Bra (in via Trento e Trieste 6, accanto alla stazione), consiste in due intere giornate di gioco, durante la quale sarà possibile cimentarsi in sfide emozionanti, testando le proprie doti strategiche e di pianificazione. L’obiettivo? Diffondere la passione per il gioco da tavolo moderno come momento di aggregazione tra i giovani (e non).

Durante l’evento sarà possibile conoscere e provare i più famosi giochi presenti in circolazione grazie all’imponente ludoteca che verrà allestita per l’occasione.

Gioco libero dunque, con gli oltre 300 giochi da tavolo messi a disposizione dalle associazioni, ma non solo. Escape Room, sessioni Gioco di Ruolo, Wargames, tornei di Taboo e molto altro ancora! Presente anche un’area dedicata ai più piccini, con il servizio Ludobus di Bra e Savigliano per farli divertire.

Niente paura per la scelta e per la lettura dei regolamenti, ci saranno volontari e “spiegagiochi” a guidarvi in ogni passo.

Come già l’anno scorso, durante l’evento saranno presenti moltissimi ospiti illustri e personalità del settore. Per saperne di più vi rimandiamo al sito: www.grandagames.it.

L’idea di questa manifestazione nasce dalla collaborazione tra le associazioni ludiche della provincia di Cuneo, una sinergia che ha portato alla realizzazione di questo ambizioso progetto. Stiamo parlando dei padroni di casa, l’Ordine della Rocca (Bra), dell’Accademia dei Giocatori (Cuneo), di Dimensione Arcana (Moretta), di Espansione Ludica (Savigliano), del Glitch Club (Cuneo), dei Guardiani del Warp (Fossano) e del White Rabbit (Cuneo).

Le associazioni svolgono già settimanalmente l’opera di divulgazione del gioco in scatola e di ruolo attraverso serate dedicate. In particolare, l’associazione cittadina Ordine della Rocca apre le porte della Ludoteca “Ex Bagni Pubblici” in Piazza Valfre’ di Bonzo 2 ogni giovedì e venerdì a partire dalle 20.30.

L’evento è reso possibile inoltre grazie al prezioso supporto del comune di Bra, della GHEMAR (impianti idraulici e termoidraulici – Cavallermaggiore) e dell’associazione tra avvocati QUADRO.